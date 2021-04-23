تامر عبدالحميد: اللي هيجي بعد مرتضى منصور هيلبس في الحيط «فيديو»

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كشف تامر عبدالحميد لاعب وقائد الزمالك السابق عن العديد من الملفات والمعلومات الخاصة بتجميد نشاط مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، وذلك خلال ندوة خاصة مع موقع دوت الخليج ، فتح خلالها العديد من الملفات الساحنة على الساحة الرياضية وكيفية خروج الفارس الأبيض من الوضع الحالي.

وتحدث تامر عبدالحميد لاعب الزمالك خلال لقاء مباشر علي موقع دوت الخليج على العديد، في لقاء حصري مع موقع دوت الخليج الإخباري برئاسة تحرير الصحفي عمرو الديب .

وقال: "رئيس الزمالك القادم سيكون عليه صعوبات كبيرة للغاية، لأنه سوف يتعرض للضغوطات والأزمات من الخارج، والجميع يعلم من أين يأتي هذا الأمر، وهناك مديونيات كبيرة للغاية ستكون على المجلس القادم، فالرئيس القادم سيكون عليه مسئوليات كبيرة للغاية من أجل العبور من هذه الأزمات المتواجدة حاليا".

وأضاف : " الزمالك مينفعش يقول للمدير الفني السابق جروس أنه يمشي، وهو جاب للفريق كونفيدرالية للفريق بعد غياب طال علي النادي".

وواصل : " مرتضي منصور ترك نادي الزمالك في العديد من المشاكل في النادي وأكثرها المالية".

وتابع : " هناك 12 ألف عضو من نادي الزمالك، تم شطبهم من النادي في فترة مرتضي منصور".

وأستكمل : "أنا ليس لدي أي مشاكل علي المستوي الشخصي بين مرتضي منصور".

وأردف: " الزمالك عليه الكثير من المديونات التي لم تظهر بعد، في الفترة الحالية، وعلي رأسهم الضرائب".

وأشار : " مرتضي منصور هو من جعلني ارحل عن النادي وهو من قعدني في البيت".

وأختتم تامر عبد الحميد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أنه لم يجد عمل خلال الفترة الاخيرة في القنوات الفضائية بسبب أوامر من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مرتضى منصور

تامرعبدالحميد يفتح كواليس الإطاحة بمرتضى منصور

ويفتح علي نصير رئيس تحرير القسم الرياضي بالموقع العديد من الملفات الشائكة والأسرار والخبايا في تاريخ لاعب الزمالك الأسبق الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة ومن أبرزها خلافه الشهير مع رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور .

أرض السادس من أكتوبر، رواتب عاملين متأخرة داخل نادي الزمالك، أحد أبرز الملفات التي كشفها نجم خط وسط الزمالك الأسبق، والتي كانت أحد الأسباب في رحيل مرتضى منصور عن ميت عقبة .

مشواره الكروي الحافل بالبطولات والإنجازات، وأين هو الآن من التدريب الفني الذي يسلكه الآن مع نادي المصرية للاتصالات .