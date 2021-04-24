شكر واعتذار من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بخالص الشكر والتقدير للسادة المهنئين بعيد القيامة المجيد، ونظراً للظروف الصحية الحالية اعتذرت هذا العام عن استقبال أى مهنئين بالأعياد.





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