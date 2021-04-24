انت الان تتابع تفاصيل خبر كتلة جنوبية حارة وارتفاع بالحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت وحتى الخميس القادم 29 أبريل والأرصاد “لا تنخدعوا بالحرارة” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 24 أبريل، مؤكدةً أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، نتيجة مرور منخفض حراري بغربي البلاد يصاحبه كتلة جنوبية حارة، وأشارت الأرصاد إلى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤيا الأفقية بالقاهرة وشمال الصعيد، ثم تتقدم جبهة أخرى باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم السبت وحتى الخميس القادم 29 أبريل

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الإنخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، وأكدت أنه في حالة ثبات درجات الحرارة وارتفاعها سوف يتم التنبية على المواطنين لتخفيف الملابس.

وحول حالة الطقس اليوم السبت 24 أبريل، فسوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وتسجل درجات الحرارة 24 إلى 26 درجة، كما يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة العظمي ما بين 29 إلى 31 درجة، كما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وتصل معه الحرارة إلى 42 درجة.

اقرأ أيضاً:

كما تشهد البلاد ارتفاع آخر مؤقت في درجات الحرارة الأحد 25 أبريل، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة العالقة نهاراً، وذلك من الأحد 25 أبريل وحتى الخميس 29 أبريل وذلك وفق تقرير الأرصاد الجوية التالي.