تامر عبدالحميد:« أمير مرتضى لبس بدله مش على مقاسة».. فيديو

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أكد تامر عبدالحميد لاعب وقائد الزمالك السابق ان أمير مرتضى لم يكن ناجح في منصب المشرف العام، ومحاولة مرتضى منصور الإتصال به خلال الأيام الماضية، وكشف كذلك عن العديد من الملفات والمعلومات الخاصة بتجميد نشاط مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، وذلك خلال ندوة خاصة مع موقع دوت الخليج.

وأكمل: "منصب المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مهم للغاية، وتواجد نجل مرتضى منصور قلل من هذا الأمر، لأنه من المفترض عندما يتواجد أي شخص في هذا المنصب لابد أن يكون قد عمل في قطاع الناشئين، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا".

وواصل: "أمير مرتضى منصور لم يكن مسيطرا على الفريق مثلما كان يحدث ويخرج أمام الرأي العام، وعندما كان الفريق لا تخرج أخبارة كان في عام 2014، وبعد ذلك حدثت الأزمة مع نقابة الصحفيين، ولم يكن هناك أي تعامل نهائيا وتم منع ذكر إسم مرتضى منصور، فأمير مرتضى لم ينجح مع الفريق مثلما كان يردد البعض".

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "مرتضى منصور ساهم في إبعادي عن نادي الزمالك، وهذا الأمر كان جيدا بالنسبة لي، لأنني ذهبت لمنصة أكبر وأقوى، فالعمل داخل اليوتيوب، ليس له أي خطوط حمراء نهائيا، وكنت أتحدث وأكشف جميع ما يحدث داخل نادي الزمالك، وهذا الأمر لم يكن يحدث عندما كنت متواجدا على الشاشات".

منصب مشرف لأي حد

وأكمل: "منصب المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مهم للغاية، وتواجد نجل مرتضى منصور قلل من هذا الأمر، لأنه من المفترض عندما يتواجد أي شخص في هذا المنصب لابد أن يكون قد عمل في قطاع الناشئين، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا".

وتابع: "نادي الزمالك لم يكن كصفيحة زبالة مثلما كان يقول رئيس نادي الزمالك، فتاريخ القلعة البيضاء أكبر من مرتضى منصور، وكان الفريق يحصل على البطولات قبل تواجدة، لأنه كان يتحدث أن الفريق حصل على البطولات، عندما كان متواجدا فقط".

واختتم: "رئيس الزمالك السابق سيكون عليه صعوبات كبيرة للغاية، لأنه سوف يتعرض للضغوطات والأزمات من الخارج، والجميع يعلم من أين يأتي هذا الأمر، وهناك مديونيات كبيرة للغاية ستكون على المجلس القادم، فالرئيس القادم سيكون عليه مسئوليات كبيرة للغاية من أجل العبور من هذه الأزمات المتواجدة حاليا".

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن مقولة مرتضى منصور كان يجلب حقوق نادي الزمالك فقط، بعيدا عن أي رئيس نادي للفريق من قبل، مقولة خاطئة للغاية.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "مرتضى منصور كان يشتري أكونتات مضروبة، من أجل التحكم في مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه التقنية متواجدة على السوشيال ميديا حاليا، وهناك توجيهات من الرئيس الموقوف بهذا الأمر وتم ثبوت هذا الكذب الذي كان يحدث".

حقوق النادي مع مرتضي منصور

وأكمل: "أين كان مرتضى منصور من حقوق نادي الزمالك، خلال القضيا التي تخص نادي الزمالك، فهو كان يفوز بالقضايا الشخصية فقط، ولكن القضايا التي تخص الفريق مثل الثلاث نقاط الخاصة بمباراة مصر المقاصة، ومباراة النادي الأهلي، وقضايا كثيرة لم يأتي للفريق حقوقة بسبب مرتضى منصور".

وتابع: "تاريخ نادي الزمالك كبير، وكان يفوز بالبطولات في السابق وليس خلال فترة مرتضى منصور، ولكنه كان لديه تركيز كبير على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، من أجل ظهور هذا الأمر للرأي العام، ولكن نادي الزمالك تاريخة كبير من 1911 وحقق بطولات عديدة".