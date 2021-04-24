/628297/أحمد-العوضي-يطلق-أول-مهرجان-شعبي-على-الله-حكايتك

يستعد الفنان أحمد العوضى لإطلاق أول مهرجان شعبي له الذي يحمل جملته الشهيرة في مسلسل اللي مالوش كبير "على الله حكايتك"، بالتعاون مع مطربي المهرجانات فيلو وأبو ليلة، بعد ان تركت جمل "سيف الخديوي" الشخصية التي يجسدها الفنان احمد العوضي من خلال مسلسل اللي مالوش كبير بصمة في أذهان الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مهرجان على الله حكايتك التي أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مهرجان أحمد العوضي الجديد

ونشر العوضي صورة تجمعه مع كلاً من مطربي المهرجانات الشعبية فيلو وأبو ليلة الذين سيشاركونه في الغناء، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" كاتباً عليه:"استنو ابو ليله وفيلو ومهرجان (علي الله حكايتك). ضرب نااااااار..صوت الخديوي انتقام".

مسلسل اللي ملوش كبير

تصدر مسلسل اللي مالوش كبير نسب المشاهدات والترندات، حيث تألق أحمد العوضي في دور "سيف الخديوي"، فضلاً عن شخصية "غزل" التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي قدمتها بإبداع مع إضفاء حالة من الكوميدية الخفيفة.

ويتناول المسلسل قصة "غزل" التي كانت تعمل ممرضة وتحولت حياتها بعد الزواج من رجل الأعمال "عابد تيمور" الذي يجسده الفنان خالد الصاوي، حيث تتعرض يومياً للضرب والإهانة نتيجة معاناته من إضطرابات نفسية، كما ترتبط مصالح عائلتها به، ويعتبر "سيف الخديوي" طوق النجاة لها في حياتها.

يذكر أن مسلسل اللى ملوش كبير وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.