مسلسل ضد الكسر الحلقة 11..نيللي كريم تكتشف خيانة زوجها

/628298/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-11نيللي-كريم-تكتشف-خيانة-زوجها

مسلسل ضد الكسر الحلقة 11، شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة للشفقة من صديقة خائنة، إلى حبيب لا يستطيع أن يجتمع بحبيته بسبب فرق المستوى المادي، أخت ترفض مساعدت أختها للرجوع لزوجها مرة أخرى، وأب يشك في نسبه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 11 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فرج، وكيف اكتشف سلمى علاقة كريم بمايا، واعتراف مالك بحبه لليلى.

مسلسل ضد الكسر الحلقة 11

ذهبت نادين لكريم على أساس ماوعدت به سلمى من محاولة إصلاح مابينها وبين كريم، ولكنها تبدأ كلامها بسؤاله عن عدم خوفه من أن تقول لسلمي أو إياد زوجها وأخو مايا عن علاقة كريم بمايا، فيخبرها كريم بدخلوها في الموضوع مباشرة، تقوم ندين بدور الصديقة المسكينة الخائفة على شعور كريم بعد معرفتها بوجود رجل غريب في الفيلا مع سلمى يوم الحادث، وتقول له أن سلمى أخبرتها بمحاولة الصلح بينها وبين كريم ولكنها غير مقتنعة أن هذه الرجل صاحب أختها فكيف ستقنعه، ثم تحاول أن تبين أنها صديقة حقًا فتخبره بأنه كان يجب أن يعطي فرصة لسلمى لتدافع عن نفسها وعليه أن يصدقها، وأن ماكانت تأتيه من رسائل يؤكد أن هذه الأشياء جميعها بفعل فاعل وبعيدة كل البعد عن خيانة سلمى لها، فيستنبط كريم من حديثها أنها تقصد مايا فيقول لها لا تحاولي إثبات التهمة على مايا، وأن ما تفعله هو مجرد غيره من مايا أو سلمى أو الاثنين معًا.

مالك يحاول أن يجتمع مع ليلى

يذهب مالك إلى ليلى ولكن صديقته تقوم بدفعه، فيخبرها بأنه يريد التحدث معها وأن ما فعله كان مجرد إثبات شيء لسلمى أختها ليس أكثر فتقوم بطرده، وعندما يشاهدهم أخو صديقتها ينهال عليه ضربًا يفصل بينهم رجال الأمن، على الجانب الآخر تذهب سلمى للتسوق مع صديقتها ندين فتسألها عن محاولتها في إقناع كريم للعودة لها، ولكن تخبرها ندين بعدم إقتناعه تمامًا وتحاول تأنيبها عن عدم إخبارها لكريم عن هذا الرجل من البداية، فتقرر سلمى الذهاب إلى والد كريم وإخباره.

مالك يحاول إصلاح ماحدث بينه وبين ليلى

توافق ليلى على إعطاء فرصة لمالك للدفاع عن نفسه، فيخبرها بأنه يحبها، ولم يكذب عليها سوى في مستواه المادي، وأنه لا ذنب له في أن يولد في عائلة صغيرة كما ولدت هي، ويقول لها بحزن: "العالم فرض علينا أننا منكنش مع بعض عشان فرق المستوى بينا، أنا أما جيت الڤيلا يوم الحادثة كنت جاي اقولك كل حاجة وأما صورت الفيديو كنت عايز أبين لأختك حاجة اني ممكن اكون فقير وابن ناس عادية بس ابن ناس، وعلى فكرة أنا مسحت الفيديو بعد ماورتهولك..أنا جاي أشوفك آخر مرة وأقولك خدي بالك من الناس اللي حواليكى دول مش زي مانتي شيفاهم، خدي بالك من نفسك".

ملك ترفض الاعتراف لكريم عن علاقتها بصلاح

تذهب سلمى لرؤية مولود أختها، ثم تتذهب مع أختها ملك إلى البلكونة، وتحكي سلمى لها عن انفصال كريم عنها بسبب معرفته بوجود صلاح بمنزلها يوم الحادث، ثم تطلب سلمى من ملك أن تذهب لكريم وتشرح له علاقتها بصلاح، ولكنها ترفض لأنها لا تريد فضح نفسها أمام كريم حتى لو على حساب علاقته بسلمى، وتخبر سلمى بأنها السبب في حدوث ذلك كله وأن هي من عليها أن تصلح ما أفسدته، وعلى الجانب الآخر يتحدث مصطفى زوج ملك مع أصدقائه عن علاقته المتعددة مع النساء وعن معرفته 5 أشخاص كل منهما لا تعرف عن الأخرى شيء.

مالك وليلى يعترفان بحبهما لبعض

يجهز مالك لسلمى مفاجأة في شقة مهجورة بها شاشة يعرض عليها فيلم ليلى التي كانت تتمنى سماعه، وكرسين كأنها في سينما حقيقية يدور بينهما حديث رومانسي وعن سببه بفعله لهذا كله من أجلها، فيخبرها أنها مجرد مفاجأة ويسألها عن تجهيز أحد مفاجأه لها من قبل فتخبره بالنفي، وأنها هي من كانت تقوم بالمفاجاءات من أجلها، كانت تأتيها مفاجآت من شباب كثيرة ولكنهم كانوا يرغبون في الحصول على شيء منها، فيخبرها مالك أنه لا يريد سوى إسعادها، ويعترف لها بحبه فتبادله هي الاخرى نفس الاعتراف.

الظابط هاني يثير الشك داخل سلمى بسبب مايا

يذهب الظابط هاني لمنزل سلمى ويخبرها بأنه أتى ليخبرها عن ضرورة حضورها غدًا لأخذ أقوالها بشأن العقد المسروق لتقفل قضية عزة وفرد الأمن، ثم يخبرها بخباثة عن عدم قدرته على الوصول لمن هاجمها لعدم وضوح القضية ولكن إذ استطاعت سلمى تذكر من كان موجود في الفيلا يوم الحادث في الوقت مابين ذهاب كريم إلى منزل مايا ورجوعه إلى منزله وقت الحادث، فيثير الشك بداخلها ثم يذهب.