/628299/فرصة-للثأر-الأهلي-يواجه-الزمالك-في-نهائي-الكأس

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي بطولة كاس مصر لكرة اليد بعد أن تخطى المارد الأحمر فريق الزهور ويتأهل لنهائي البطولة، قبل أن يلحق به الفارس الأبيض بعد الإنتصار على فريق هليوبوليس بنتيجة 30 – 29 في إطار نصف نهائي البطولة.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء غدا السبت على مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي كأس اليد، وذلك بعد أيام قليلة من المباراة الفاصلة بين الفريقين على نفس الصالة وأنتهت بفوز الفارس الأبيض على المارد الاحمر، وتتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة اليد.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد

عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد

أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد بنتيجة 18 – 17 ، بعد اللجوء لتلك اللقاء عقب تعادل القطبين في المباراة الختامية للدوري بنتيجة 28 – 28 على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

على الجانب الأخر حقق الأهلي الفوز على الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقان على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الفارس الأبيض المتصدر بـ 36 نقطة لكن مازال يتبقى للأهلي 2 مباريات مؤجلة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.