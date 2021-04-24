/628300/تامر-عبدالحميد-يكشف-عن-رئيس-الزمالك-القادم-فيديو

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أنه لا يرى أي شخص يستطيع قيادة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وينتظر ظهور الأسماء التي سوف تعلن ترشحها لمساندة الأصلح منهم.

وقال: "رئيس الزمالك القادم سيكون عليه صعوبات كبيرة للغاية، لأنه سوف يتعرض للضغوطات والأزمات من الخارج، والجميع يعلم من أين يأتي هذا الأمر، وهناك مديونيات كبيرة للغاية ستكون على المجلس القادم، فالرئيس القادم سيكون عليه مسئوليات كبيرة للغاية من أجل العبور من هذه الأزمات المتواجدة حاليا".

وواصل خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": “شرف لأي شخص العمل داخل النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيكبر أي شخص يعمل معه، ولكنه أبناء النادي متواجدين بأعداد كبيرة، ويابخت المدربين المتواجدين داخل النادي بمنظومة الأهلي، ومن الصعب أن أوافق على العمل داخل النادي الأهلي”.

واضاف: “ما يميز النادي الأهلي عن نادي الزمالك هو تمييز الكوادر والإحترام بين الجميع، فعندما كانت الانتخابات الماضية بين الخطيب ومحمود طاهر، لم يتحدث أي طرف عن الآخر، فرموز النادي الأهلي في كرة القدم كبار للغاية، وكان هناك أشخاص تابعين للنادي الأهلي مثل طاهر أبو زيد وقام بكشف أمور خاصة بالنادي، ولم يتم شطبة أو رحيلة عن النادي، لأن المارد الأحمر عنصر جاذب”.

وأستكمل: "السوشيال ميديا تتبع منهج التحفيل فقط، وأمر تواجد أحمد حسام ميدو كرئيس لنادي الزمالك، صعبة حاليا، لأن هذا المنصب كبير للغاية، وكبير على ميدو حاليا، فعامل الأمن الذي يعمل داخل نادي الزمالك، له شخصية كبيرة، فمنصب الرئيس له صعوبات كبيرة وصعبة للغاية، ولابد أن يتواجد رئيس يستطيع تحمل المسئولية".

الزمالك منصب مشرف

وقال عبد الحميد: "منصب المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مهم للغاية، وتواجد نجل مرتضى منصور قلل من هذا الأمر، لأنه من المفترض عندما يتواجد أي شخص في هذا المنصب لابد أن يكون قد عمل في قطاع الناشئين، وهذا الأمر لم يحدث نهائيا".

أيمن يونس إتظلم في الزمالك

ووضح: "أيمن يونس إتظلم داخل نادي الزمالك، وأشرف قاسم أقل ظلما داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكانت الحرب عليهم من اللجان الإلكترونية منذ وقت تواجدهم من أجل تحقيق الفشل لهم، أما عبد الحليم على لم يتعرض للهجوم الشديد".

نادي الزمالك صفيحة زبالة

وأختتم: "نادي الزمالك لم يكن كصفيحة زبالة مثلما كان يقول رئيس نادي الزمالك، فتاريخ القلعة البيضاء أكبر من مرتضى منصور، وكان الفريق يحصل على البطولات قبل تواجدة، لأنه كان يتحدث أن الفريق حصل على البطولات، عندما كان متواجدا فقط".