/628301/لميس-الحديدي-والناقدة-ماجدة-خير-الله-يشيدون-بمنى-زكي-في-لعبة-نيوتن

أثار مشهد الفنانة منى زكي ضمن مسلسلها لعبة نيوتن الذي يعرض في رمضان هذا العام، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدح الكثير من الفنانين والإعلاميين وأداء منى زكي المختلف فيه ودرجة تقمصها للشخصية في ظل الظروف التي عانيت بها.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية لميس الحديدي والناقدة ماجدة خيرالله بشأن مشهد الولادة التي ابرعت من خلاله الفنانة منى زكي باحترافية في مسلسلها الرمضاني "لعبة نيوتن".

نشرت الإعلامية لميس الحديدي تغريدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، مادحة مسلسل لعبة نيوتن، ومشيدة بأداء الفنانة منى زكي، قائلة: "منى زكي من أول لحظة في لعبة نيوتن ونحن أمام فيض من التلقائية والبساطة لممثلة راسخة غير متكلفة بدون رموش ولا ماكياج، تدهشنا في كل مشهد خاصة مع استخدامها للإنجليزية "المكسرة"، أما في حلقة الليلة ومشهد الولادة فلا يسعني إلا أن أقول برافو منى، برافو تامر محسن".

أعربت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله عن إعجابها بأداء منى زكي وقالت: "منى زكي قفلت الباب على أي زميلة من جيلها أو الجيل اللي بعدها أو اللي بعد بعده، ممكن تتجاوز هذا المستوى من الإجادة والدقة في استخدام كل الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الممثل في التعبير، حتى خصلات الشعر قبل أن تختبئ تحت غطاء رأس طبي".

تفاصيل مشهد الولادة في لعبة نيوتن

الجدير بالذكر، أن الفنانة منى زكي تجسد في المشهد لحظات الولادة وآلامها، خاصة في ظل ما تعيشه الشخصية من حالة خاصة، حيث تم إبلاغها في نفس اليوم بدخول والدتها في غيبوبة، كما تلقت رسالة من زوجها المقيم بمصر يخبرها بطلاقها وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، بالإضافة إلى آلام المخاض، كل هذه الاحداث اجتمعت معًا لتنتج مشهد يتضمن العديد من العذاب التي تعيشها الشخصية، وادته منى ذكي بطريقة مختلفة ومؤثرة انعكست على ردود أفعال المشاهدين الإيجابية.

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.