/628302/تامر-عبدالحميد-كارتيرون-أفضل-من-موسيماني-و-رمضان-صبحي-عنده-حق-فيديو

كشف تامر عبدالحميد لاعب الزمالك سابق خلال ندوة في موقع دوت الخليج الأخباري عن مصيرقضايا الزمالك في النادي مشددا أن كارتيرون أفضل من موسيماني من الناحية الفنية، وكذلك محاولة مرتضى منصور الإتصال به خلال الأيام الماضية، وكشف كذلك عن العديد من الملفات والمعلومات الخاصة بتجميد نشاط مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، وذلك خلال ندوة خاصة مع موقع دوت الخليج.

وواصل: "رئيس الزمالك السابق سيكون عليه صعوبات كبيرة للغاية، لأنه سوف يتعرض للضغوطات والأزمات من الخارج، والجميع يعلم من أين يأتي هذا الأمر، وهناك مديونيات كبيرة للغاية ستكون على المجلس القادم، فالرئيس القادم سيكون عليه مسئوليات كبيرة للغاية من أجل العبور من هذه الأزمات المتواجدة حاليا".

وتابع: "نادي الزمالك لم يكن كصفيحة زبالة مثلما كان يقول رئيس نادي الزمالك، فتاريخ القلعة البيضاء أكبر من مرتضى منصور، وكان الفريق يحصل على البطولات قبل تواجدة، لأنه كان يتحدث أن الفريق حصل على البطولات، عندما كان متواجدا فقط".

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن مقولة مرتضى منصور كان يجلب حقوق نادي الزمالك فقط، بعيدا عن أي رئيس نادي للفريق من قبل، مقولة خاطئة للغاية.

وأضاف خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "مرتضى منصور كان يشتري أكونتات مضروبة، من أجل التحكم في مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه التقنية متواجدة على السوشيال ميديا حاليا، وهناك توجيهات من الرئيس الموقوف بهذا الأمر وتم ثبوت هذا الكذب الذي كان يحدث".

حقوق النادي مع مرتضي

وأكمل: "أين كان مرتضى منصور من حقوق نادي ازلمالك، خلال القضيا التي تخص نادي الزمالك، فهو كان يفوز بالقضايا الشخصية فقط، ولكن القضايا التي تخص الفريق مثل الثلاث نقاط الخاصة بمباراة مصر المقاصة، ومباراة النادي الأهلي، وقضايا كثيرة لم يأتي للفريق حقوقة بسبب مرتضى منصور".

وتابع: "تاريخ نادي الزمالك كبير، وكان يفوز بالبطولات في السابق وليس خلال فترة مرتضى منصور، ولكنه كان لديه تركيز كبير على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، من أجل ظهور هذا الأمر للرأي العام، ولكن نادي الزمالك تاريخة كبير من 1911 وحقق بطولات عديدة".

أمير مرتضي مكنش مسيطر واختتم: "أمير مرتضى منصور لم يكن مسيطرا على الفريق مثلما كان يحدث ويخرج أمام الرأي العام، وعندما كان الفريق لا تخرج أخبارة كان في عام 2014، وبعد ذلك حدثت الأزمة مع نقابة الصحفيين، ولم يكن هناك أي تعامل نهائيا وتم منع ذكر إسم مرتضى منصور، فأمير مرتضى لم ينجح مع الفريق مثلما كان يردد البعض".