جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثه لـ "دوت الخليج"، أنه يساعد السجناء على تعلم الحروف وتكوين الجمل والكلمات فى دورة تدريبية مدتها 6 أشهر، مشيرًا إلى أن اختياره جاء بناءً على تمكنه من إيصال المعلومة، خصوصًا أنه كان يعمل محاسبًا قبل دخوله السجن، مؤكدًا أن الكل يخرج من الدورة قادر على القراءة والكتابة.
وشهدت سجون مصر مؤخرًا عملية تطوير، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد نزلاء برج العرب: الداخلية وفرت دورات للمسجونين لتعلم القراءة والكتابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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