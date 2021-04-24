فيديو .. وزيرة الصحة : مصر ستنتج 5 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو اديب فى ، برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc، أن مصر سوف تنتج أيضا 40 مليونا خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن موضوع التطعيم الخاص بفيروس كورونا يعتبر تحديا كبيرا.



وشددت على أن تعدد مصادر اللقاح للدولة المصرية أمر مهم جدا، مشيرة إلى أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة، بينها 40 مليون جرعة من منظومة "كوفاكس" الخاصة بتوزيع اللقاح حول العالم.