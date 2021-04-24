/628303/بعد-غياب-عامين-الأهلي-يستعيد-كريم-نيدفيد-ويشارك-في-التدريبات-صور

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى إنبي غدا السبت في تمام الساعه التاسعة والنصف ، وذلك ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، ويأتى المارد الأحمر في المركز الثانى ، بينما يتصدر نادى الزمالك الجدول .

وشهدت التدريبات الجماعية للنادى الأهلى اليوم عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق الغائب منذ سنتين ، وشارك نيدفيد في جزء من المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها منذ عامين .

وخضع نيدفيد لبرنامج علاجى وتأهيلى ، وذلك بعد تعرضه للإصابة ، وإجرائه جراحة في الركبة ، وبعد الغياب عامين إطمئن الجهاز الطبي للنادى الأهلى على اللاعب ، واثبتت جاهزيته في المران الجماعى للفريق ، وشارك في جزء من مران الأحمر اليوم وفقا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى خاض اخر مباراة له مع سموحة ، وتقبل الأحمر هزيمة قاتله بهدف من حسام حسن في الدقيقه الأخيرة من الشوط الثانى ، وذلك بعد الفوز على نظيره التقليدى الرمالك ، ليدخل المارد الأحمر مباراته مع إنبي للبحث عن صدارة الدورى المصرى .

على جانب أخر يواجه الأهلي غريمة التقليدي الزمالك في نهائي كأس اليد في تمام التاسعة والنصف مساء غدا السبت على مجمع صالات حسن مصطفى في نهائي كأس اليد، وذلك بعد أيام قليلة من المباراة الفاصلة بين الفريقين على نفس الصالة وأنتهت بفوز الفارس الأبيض على المارد الاحمر، وتتويجه ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة اليد.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد

عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد

أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.