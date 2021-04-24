مدحت العدل مشيدًا بمسلسل موسى: "مستمتع بمباراة تمثيل بين محمد رمضان وعمالقة"

/628304/مدحت-العدل-مشيدا-بمسلسل-موسى-مستمتع-بمباراة-تمثيل-بين-محمد-رمضان-وعمالقة

أشاد السيناريست مدحت العدل، بمسلسل موسى، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان وسط عمالقة من كبار الفنانين على رأسهم رياض الخولي.

دوت الخليج يرصد رأي السيناريست مدحت العدل في مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، وأبرز أحداث الحلقات الماضية.

تعليق مدحت العدل على مسلسل موسى

وكتب مدحت العدل عبر صفحته بعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "مسلسل موسي لمحمد رمضان رائع، للكاتب المبدع ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة وباقي فريق العمل وعلى رأسهم مصممة الملابس د سامية عبد العزيز، يقاع، ديكور، إنتاج أكثر من ممتاز، مستمتع بمباراة تمثيل بين محمد رمضان وعمالقة".

وأضاف العدل: "عندما نعطي العيش لخبازه ونخلص للفن ننجح،مبروك لكل صناع العمل، كلمة أخيرة النص هو أساس الجودة".

موعد عرض مسلسل موسى

الجدير بالذكر أن، مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، هبة مجدي، منذر رياحنة، أسماء جلال، تارا عماد وغيرهم، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

ويعرض المسلسل يوميًا في رمضان على شاشة قناة dmc في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية والأردن، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

أبرز أحداث مسلسل موسى الحلقة 10

يستمر نوفل - منذر الريحاني- في الإلحاح على شفيقة -هبة مجدي- كي ترضى وتتزوجه، في كل مرة يطلب منها الزواج وترفض، يذكرها بنقطة ضعفها بأنه هو من نجدها من فضيحتها في الصعيد حين اتهمها زوجها بالزنا، واخبرها هذة المرة ان شقيقها موسى لازال حياً لم يمت مثلما كذب عليها من قبل، وان موسى يبحث عنها في كل مكان وفي يده سكينة لكي يأخذ بطاره من فضيحتها، واستغل نوفل الموقف وحاول الاقتراب من شفيقة إلا أنها دافعت عن نفسها وضربته بسكين في بطنه.

ذهب موسى لأحد معارفه في القاهرة، وطلب منه البحث عن نوفل لينتقم منه ويعثر من خلاله على شقيقته شفقية، التي تغير حالها وتخلت عن ملابسها الصعيدية، واصبحت تعمل مع الخوجاية الارمانية التي كانت تسكن معها في البنسيون.

أبرز أحداث مسلسل موسى الحلقة 11

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في دور "حلاوتهم" لتلتقي مع موسى في أول مشهد بينهم الذي احتوى على مشاجرة نارية بينهما انتهت بأنها جعلته الصبي الخاص بها.