/628305/ضل-راجل-حلقة-12-حقيقة-زواج-رنا-رئيس-من-محمد-يسري

مسلسل ضل راجل الحلقة 12، شهدت أحداث مثيرة، بداية من محاولة إقناع هدى -نيرمين الفقي- بحضور السبوع الخاص بابنة أخت زوجها جلال-ياسر جلال-، وشعورها بالضيق عقب معرفة إقبال جلال على الأمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 12، التي شهدت دخول ياسر جلال في دائرة من التهديدات.

والد محمود عبد المغني مريض بالسرطان

اتجهت الطبية ملك -نور اللبنانية- إلى مركز الشرطة لتقابل الضابط يوسف -محمود عبد المغني- وعلمت منه أن والده مريض بورم بالمخ، ومن ثم سألها عن أية أخبار بشأن شهد، فأخبرته أنه اتضح أنها متزوجة.

والد غادة يهدد ياسر جلال

ذهب جلال إلى فيلا والد غادة وأخبره أن ابنته هي من تعلم بالشخص الذي اعتدى ويهدد غادة وطلب منه المساعدة، فغضب الأخير عليه وهدده أن لا يقترب منها أو يذكر اسمها بأي شئ وإلا لن يجعل له أثرًا بالحياة.

أخبرت غادة خطيبها هيثم -محمد يسري- أن جلال أتى لوالدها، ومن ثم أخبر هو الأخر عمرو صديقه، وانتباهم القلق من دخول والد غادة بالأمر.

مروة أنور تفجر مفاجأة صادمة بوجه حازم

لامت نادين -مروة أنور- حبيبها حازم على عدم رده على مكالماته، وأخبرها عن القصة التي ألفها هيثم على والد شهد بأن الشاب الذي اعتدى عليها سافر خارجًا، فأخبرته هي الأخرى أن جلال علم بزواج ابنته وسيذهب إلى النيابة بعقد الزواج.

ظهور أعراض الحمل على رنا رئيس

حضر جلال وزوجته هدى وابنته شهد سبوع بنت أخته، وأثناء الاحتفال تذكرت شهد ماضيها مع هيثم ثم كاد أن يغمى عليها وتقيأت، فعابتها زوجة جدها الثانية بالكلام بأنها لابد أن تذهب إلى طبيب نساء، فغضب جلال من حديثها.

محمد يسري ينتابه القلق عقب معرفة ياسر جلال بزواجه من رنا رئيس

ذهب حازم إلى عمرو وهيثم، أثناء اشتراك الأخير في سباق سيارات وأخبرهم بتهديد جلال لنادين بأنه سيذهب بعقد الزواج إلى النيابة، فتوتر هيثم مما سمعه.