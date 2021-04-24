مفاجآت قائمة الأهلي في مباراة إنبي.. غياب أيمن أشرف وبانون وعودة بيكهام

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب كلا من بدر بانون وأيمن أشرف؛ بسبب الإجهاد، فيما يعود للقائمة أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إيقافه في مباراة سموحة الأخيرة، مع تواجد أليو ديانج بعدما كان مهددا بالغياب عن مواجهة إنبي للإصابة، وياسر إبراهيم لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام وأحمد نبيل.