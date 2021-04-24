مسلسل القاهرة كابول الحلقة 11..طارق لطفي يقتل زوجته أمام ابنها

/628309/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-11طارق-لطفي-يقتل-زوجته-أمام-ابنها

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 11، تنوعت الحلقة بين المشاهد المؤثرة تارة والرومانسية تارة أخرى، بدأها عم حسن "نبيل الحلفاوي" بذهابه لعلي شقيق عادل، ليتبادل الحديث معه عن الحب، وكيف أنه وقع في حب إمرأة في هذا السن وماذا يجب أن يفعله ليخبرها بحبه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 11 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي، وكيف انتقم رمزي من قاتل ابنه، واعتراف نبيل الحلفاوي بحبه لشرين.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 11

ذهب علي مع عم حسن الجلوس على القهوة وأخذ يتبادل مع الحديث حول وقوعه بالحب فأخبره علي أن اعترافه الوحيد يكون عن طريق الزواج، فيعارضه عم حسن ويقول إن الاعتراف يجب أن يبدأ بأغنية أو إلقاء بعض كلمات الشعر، على الجانب الآخر يجلس أحمد مع منال ويتحدث معاها عن زوجته السابقة وكيف كانت تجمعهم قصة حب منذ دخول الجامعة، وأنهم تغاضوا عن مايحدث بينهم من مشكلات والاختلافات التي كانت توجد في شخصيتهم، آملين في تغيرها مع الوقت، ولكن بعد الزواج لم تنتهي تلك المشاكل بل زادد إلى أقصى درجة، لافتًا إلى أن الحب ليس مجرد مشاعر بل يجب أن يصل إلى التفاهم والتشابه بين الشخصيات وإلا لن تكتمل العلاقة.

نبيل الحلفاوي يعترف بحبه لشرين

يخرج عم حسن في موعد غرامي مع ريم والدت أحمد خطيب حنان مطاوع، فتساله عن مايحدث بينهم، ولماذا توافق على الخروج معه في حين رفضها من الآخرين، وعدم ضيقتها من مقابلتهما معًا برغم اختلافهم، فيجيبها: "ابنك اتقدم لبنتي لقيتك قدامك كده حسيت انى طفل وانتي كنتي معايا في المدرسة وحبيتك". فتتسأل ريم كيف ومتى احبها عم حسن، لينهي توترها بأنه عشقها منذ رؤيته له أمام منزله، فتخبرها هي أيضًا بحبها له.

عادل يستمر بمد الجاسوس معلومات عن رمزي

يستكمل الظابط عادل حكايته للشخص اللذي اختاره ليندس داخل جماعة رمزي الإرهابية، فيخبره بأنه كان صديق رمزي منذ الصغر وانقطعت علاقتهم هو وأصدقائه بسبب السينما بعد مشاهدة أحد الأفلام عن السحر، وعلى طريقة الفلاش باك ظهر عادل مع أصدقائه وهما في سن الطفوله، يتحدثون عن فيلم بعد مشاهدته يخبرهم رمزي بأن السينما خطر، وأنه لن يذهب معهم مرة أخرى ليس لأنها حرام بل لأنه تخيفه، ويقول: "حلو الواحد يكون بطل بس مش السحر والافلام أنا بقي هنتصر"، ثم ينصحه عادل بأن رمزي متكبر.

طارق لطفي يقتل زوجته أمام عين ابنها

ينتقل المشهد لرمزي، وهو يقول لزوجته بأن تودع ابنها، ثم يخبر عبدالله بأن أمه هي من قتلت أخيه منصور، والقاتل يجب قتله، فيخبره بأنها أمه وما الدليل على صدق كلامه، فتوضح أمه لرمزي بأنها انتقمت لاخيها، بقتل منصور، ليقوم رمزي في النهاية بقتلها في نفس المكان الذي قتل فيه منصور أمام عين ابنها عبدالله.

علي يكتشف سجن أسامة بائع الكتب

يأتي علي للجلوس مع عم حسن على القهوة مرة أخري وأثناء حديثهم عن حبيبة عم حسن وأنه سيتزوجها بعد أن يخطوا أحمد ومنال خطوة مناسبة، يقاطعهم بائع كتب جديد، فيسأله علي عن أسامة البائع الآخر فيخبره بأنه تم القبض عليه.

وتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 11 باعتراف عبدالله لرمزي بكرهه له بسبب قتله لوالدته.