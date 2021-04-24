في ذكرى التأسيس.. تامر عبدالحميد: العمل في النادي الأهلي شرف لأي حد«فيديو»

/628310/في-ذكرى-التأسيس-تامر-عبدالحميد-العمل-في-النادي-الأهلي-شرف-لأي-حدفيديو

وقال خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": ما يميز النادي الأهلي عن نادي الزمالك هو تمييز الكوادر والإحترام بين الجميع، في وقت الانتخابات الماضية بين الخطيب ومحمود طاهر، لم يتحدث أي طرف عن الآخر، فرموز النادي الأهلي في كرة القدم كبار للغاية، وكان هناك أشخاص تابعين للنادي الأهلي مثل طاهر أبو زيد وقام بكشف أمور خاصة بالنادي، ولم يتم شطبة أو رحيلة عن النادي، لأن المارد الأحمر عنصر جاذب".

وأضاف: "شرف لأي شخص العمل داخل النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيكبر أي شخص يعمل معه، ولكنه أبناء النادي متواجدين بأعداد كبيرة، ويابخت المدربين المتواجدين داخل النادي بمنظومة الأهلي، ومن الصعب أن أوافق على العمل داخل النادي الأهلي".

تامرعبد الحميد يكشف رحيل ساسي عن الزمالك

وقال خلال ندوة خاصة لموقع "دوت الخليج": "فرجاني ساسي لا يريد التواجد داخل نادي الزمالك، فكان هناك ترتيبات كثيرة مع اللاعب من أجل توقيع العقود، ولكنه رفض تجديد التعاقد، ويجب أن يعبر عن الرأي النهائي له بخصوص هذا الأمر".

وأكمل: "كل شخص يريد أن يشجع نادية، يكون هذا الأمر بحرية شخصية، ولكن دون التعرض للفريق المانفس، فالتواجد في هذه المنطقة ليس له أي أهمية، وهذه الثقافة مزروعة داخل نفوس بعد الجماهير، فوالدي من أكبر مشجعي الأهلي وإبنتي، وهناك إحترام متبادل بيننا".

وواصل: "السوشيال ميديا تتبع منهج التحفيل فقط، وأمر تواجد أحمد حسام ميدو كرئيس لنادي الزمالك، صعبة حاليا، لأن هذا المنصب كبير للغاية، وكبير على ميدو حاليا، فعامل الأمن الذي يعمل داخل نادي الزمالك، له شخصية كبيرة، فمنصب الرئيس له صعوبات كبيرة وصعبة للغاية، ولابد أن يتواجد رئيس يستطيع تحمل المسئولية".

وتابع: "إمام عاشور محتاج حد يعدل سلوكة الشخصي، لأن النجومية النسبة الأكبر لها خارج الملعب وليس داخلة، فأنصحة بالهدوء، لأنه سيكون مستقبل الزمالك وكرة القدم المصرية، ولا يعتمد على إمكانياتة الفنية فقط، لأن هذا الأمر ليس له أهمية كبيرة".

وأختتم: "مجلس إدارة الزمالك الحالي لم يقف مع إمام عاشور ولكن كان يبحث عن تطبيق اللوائح، وكان يريد تواجد القوانين بشكل جيد ومتابعة ما حدث من قرارات لجنة الإنضباط من أجل معرفة لائحة اللجنة، لأنهم يروا أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون مفبرك، وليس لدي أي إثبات صحيح بأن هذا الفيديو صحيح".