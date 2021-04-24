عمر القاضي.. قصة بطل بمسلسل الاختيار 2

ظهر الملازم الشهيد عمر القاضي، للمرة الأولى في مشهد بمسلسل الاختيار 2 الحلقة 11، وهو طالبًا في أكاديمة الشرطة أثناء تدريبات الرماية.

دوت الخليج يرصد رحلة الشهيد عمر القاضي ومنشأه وكذلك استشهاده، فضلًا عن كواليس مسلسل الاختيار 2، الذي أحدث ضحة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فإليكم أبرز التفاصيل عن حياة واستشهاد ملازم أول عمر القاضي أحد أبطال قوات الأمن، الذي ستُجسد قصته خلال أحداث مسلسل الاختيار 2.

السيرة الذاتية للشهيد عمر القاضي

اشتملت قائمة شرف قوات الأمن على اسم الملازم أول عمر إبراهيم كمال القاضي صاحب الـ 24 عامًا، أحد أفراد قطاع الأمن المركزي في شمال سيناء، ابن قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تم اختياره وانضمامه لقوات التخبة المتخصصة في مواجهة التهديدات الإرهابية والجماعات التكفيرية.

استشهاد البطل عمر القاضي

اُستشهد البطل عمر القاضي في عملية إرهابية على يد تكفيرين ليس لهم دين ولا ملة أثناء دفاعه عن أرض سيناء فجر يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك.

كلمات عمر القاضي الأخيرة

تداول للشهيد عمر عقب وفاته تسجيل بصوته يوصي فيه على والدته، فكانت كلماته الأخيرة "يا جدعان أنا اتصبت بـ 3 طلقات اصابات بالغة والكمين كله استشهد ومش هتلحقوني.. أنا حاسس اني هموت يا جدعان.. والنبي قولوا لأمي ابنك مات راجل وخلي بالكوا منها.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله"، وكانت لهذه الكلمات أثر بالغ على قلوب المصريين.

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، بشرى،أحمد فهمي، هشام ماجد، إنچي المقدم وإياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.