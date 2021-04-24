/628313/مسلسل-الطاووس-الحلقة-12-تطورات-جديدة-في-أحداث-قضية-اغتصاب-أمنية

تناولت الحلقة 12 من مسلسل الطاووس رجوع أمنية "سهر الصايغ" إلى منزلها في الحارة بعدما تحسنت صورتها امام عائلتها، حيث أجبر المحامي كمال "جمال سليمان" إحدى الشباب المتهمين في قضية أمنية على الاعتراف بإغتصاب الشباب أصدقاءه لأمنية بعد تخديرها، مما جعل اصدقاءه يدبروا لقتله والتخلص من جثته في مكان بعيد.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 12

حدثت مشاجرة بين أمنية وزوج شقيقتها "اشرف مصيلحي" منذ ان عادت الى الحارة، لعدم رغبته في تواجدها بالمنزل بعد فضيحتها بالفيديو المتداول بين الناس، والذي ظهرت فيه بصحبة شباب في حفل زفاف بالساحل الشمالى.

وشهدت الحلقة تطورات في احداث قضية أمنية، حيث قامت الفتاة التي شهد يوم زفافها واقعة الإغتصاب "فرح الزاهد" ، بتفعيل هاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعي ضد مغتصبي أمنية، لترد لها حقها من الذين أغتصبوها ولوثوا سمعتها.

استمر المحامي كمال الاسطورة في متابعة القضية لإظهار براءة أمنية، حيث قابل إحدى الصحفيين وطلب منه ان يعرف له من الفتاة التي انتحلت شخصية أمنية من خلال مكالمة هاتفية في إحدى البرنامج التليفزيونية.

وانتهت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 12 بتغيير جذري في موقف فيجو "خالد عليش"، فقد غير نظرته في أمنية للأحسن بعد معرفته ان واقعة الإغتصاب كانت بغير رضاها، وطلب مقابلتها ليعرض عليها الزواج ، بشرط ان تترك الحارة ويعيشون في مكان اخر بعيد عن كلام الناس.