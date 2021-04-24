أستاذ جامعي يطالب بتحويل طاقم مسلسل ملوك الجدعنة للتحقيق..لهذا السبب

/628315/أستاذ-جامعي-يطالب-بتحويل-طاقم-مسلسل-ملوك-الجدعنة-للتحقيقلهذا-السبب

شهد مسلسل ملوك الجدعنة تفاعل كبير من قبل متابعيه خلال السوشيال ميديا بسبب موت حبيبة ابنة أخت سفينه التي يجسده الفنان مصطفى شعبان، وآثار مشهد تكفينها ودفنها العديد من الجدل بسبب عرض تفاصيل من الممكن أن يتم التغاضي عنها.

دوت الخليج يستعرض رد فعل الدكتور محمد أبوعلى، أستاذ الأدب والنقد في كلية الآداب بجامعة دمنهور على مشهد تكفين الطفلة حبية في مسلسل ملوك الجدعنة، وسبب مهاجمته له.

مشهد يضع مسلسل ملوك الجدعنة في مأزق

كتب الدكتور محمد أبوعلى، أستاذ الأدب والنقد في كلية الآداب بجامعة دمنهور، رسالة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وجهها إلى القائمين على العمل ووالد الطفلة التي جسدت دور حبيبة بعد مشهد غُسلها ودفنها، قائلًا: "مشهد غسل الطفلة حبيبة في نهاية الحلقة 11 من مسلسل ملوك الجدعنة يستوجب تحويل طاقم المسلسل بالكامل للتحقيق والسجن".

وهاجم محمد ابوعلي والد الطفلة، ومنتج العمل، قائلًا: "ألم تبك وأنت تري ابنتك في هذا الوضع؟، هل أضاف مشهد غسل الطفلة ولحدها أي جديد من أي نوع لأحداث هذا المسلسل الفاشل؟".

وتابع محمد ابوعلي حديثه: "أعتقد أن هذا يُعد المشهد الأول في تاريخ الدراما عمومًا الذي يتم فيه غُسل طفلة ولحدها، مسلسل ملوك الجدعنة يجب أن يطلق عليه "ملوك البلطجة" لانه يعيد تشكيل الصور الذهنية للمجتمع المصري في شكله البلطجي".

وأعرب محمد أبو علي عن استياءه من العمل، قائلًا: "لم يكتف المخرج بذلك بل أنزل معها القبر خالها وبعض الجيران، ويُصدر مصطفى شعبان أمرًا للآخرين من الجيران بأن يخرجوا برة، والله والله والله حرام اللي بيحصل، مصطفى شعبان تقريبا يُذكرنا بموقف طرد البعض من جنازة يوسف شعبان رحمه الله، أين لجان حقوق الإنسان؟ أين جمعيات حماية الطفل؟ أين حقوق الطفلة؟ أين دور الصحفيين وأصحاب الأقلام الحرة الجريئة؟ أين الإعلام والإعلاميين؟، أين الدعاة والأئمة والوعاظ وكل رجال الأزهر؟ أين دور أساتذة الجامعة وخاصة النقاد؟ أين نواب الشعب والشيوخ، أليس لكم أي حق في المساءلة عما يحدث في كل القنوات من الحض على العنف ونشر ألفاظ بذيئة؟".

وأختتم أبوعلي حديثة بمحاولته لرفع قضية على مسلسل ملوك الجدعنة: "والله ليست هذه مصر إنما إبداعاتكم الساذجة وأنتم تشوهون صورة مصر وأهلها أكثر من أعدائها، لو كان كل هؤلاء يرون هذا المشهد عادي فإنا لله وإنا إليه راجعون، وليس أمامي إلا البحث عن محام يرضي لرفع قضية على طاقم مسلسل ملوك الجدعنة بسبب هذه الانتهاكات المبكية، وسأتولى الإنفاق ماديًا على الأمر".

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميًا في تمام الساعة 7 مساء على شاشة ام بي سي مصر ويعاد في تمام الساعة 12 ونصف صباحا اعادة اولى وفي الساعة 1 ظهرا اعادة ثانية ، وتدور أحداثه حول مايواجه سرية وسفينة من مشاكل بعد مقتل صديقهما "على" وسرقتهم لحقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.