/628306/114-سنة-أهلي-معلومات-لا-تعرفها-عن-تاريخ-القلعة-الحمراء

تحل اليوم السبت 24/4/2021 ذكرى تأسيس النادي الأهلي، وهي الذكرى الـ 114 للمادر الأحمر، شهدت تلك الفترة العديد من الألقاب والبطولات لصالح المارد الأحمر، حتى أحتل لقب أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في عام 2014، فيما تعد القلعة الحمراء هو النادي الأكثر حصولا على البطولات في مصر وإفريقيا وفي منافسة شرسة عالميا، يستعرض دوت الخليج أهم و أبرز المعلومات للفريق الأحمر .

سر تسمية النادي الأهلي

تم إختيار أسم الأهلي لما تحتويها الكلمة من معاني تدل على الوطنية والقومية وهي ترجمة لكلمة “National” ناشيونال، أي القومي و الوطني.

ألقاب وإنجازات الأهلي على مدار التاريخ

- الأكثر تتويجاً بالدوري المصري ب ٤٢ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس مصر ب ٣٧ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري ب ١١ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات المحلية ب ١١٤ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بدوري القاهرة ب ١٦ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس السلطان حسين ب ٧ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا ب ٩ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بإفريقيا أبطال الكئوس ب ٤ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر الإفريقي ب ٦ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات القارية و الإفريقية ب ٢١ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر العربي ب ٢ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس الجمهورية العربية المتحدة ببطولة.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات العربية ب ٤ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات الرسمية بشكل عام بأكثر من ١٣٠ بطولة.

- الأكثر مشاركة من إفريقيا في كأس العالم للأندية ب ٦ مشاركات.

أول اجتماع وأول رئيس

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي أول إجتماع في تاريخ المارد الأحمر في الرابع و العشرون من أبريل عام 1907، وأجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساءً بمنزل إنس ميشيل في الجيزة برئاسته للمجلس وبحضور عضوية كل من وعمر لطفي بك و إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامي باشا ومحمد شريف.

أول فريق لكرة القدم

تأسس أول فريق لكرة القدم بنادي الأهلي عام 1911 وضم العديد من طلاب المدراس و الجامعات فيما أرتدى قميص المارد الأحمر كل من : حسين فوزى، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمى، إبراهيم عثمان، محمد بكرى، سليمان فائق، حسن محمد، أحمد أنور، عبد الفتاح طاهر ، حسين حجازي الذي أعتبر حينها أفضل موهبة وأسطورة كرم القدم حينها .

أول مباراة في تاريخ الأهلي

نجح الأهلي في التوحد مع الزمالك حينما كان يطلق عليه المختلط وأقيمت أول مباراة بين الفريقين عام 1917 وأنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله عبدالحميد محرم.

أول ملعب للنادي الأهلي

أنشا النادي الأهلي أول ملعب خاص به عام بعد 1909 أن قرر مؤسسي المارد الأحمر التوجه لإقامة ملعب وأطلقوا عليه وقتها “الحوش” قبل أن يستمر التجديد و التطوير حتى تحول لملعب مختار التتش في الجزيرة وهو متواجد حتى الأن في مقر المارد الأحمر بالجزيرة.

الفروع و الألعاب في الأهلي

يمتلك الأهلي 4 فروع رسمية وهي الجزيرة و مدينة نصر والشيخ زايد وأخيرا فرع الأقصر فيما من المتوقع ان ينشئ النادي خامس فروعه في الوقت القادم، ودخل الأهلي عام 1916 أربعة ألعاب مختلفة منها سلة ويد قبل أن يشارك المارد الأحمر في العديد من الألقاب.