تامر عبدالحميد: المجلس القادم في الزمالك هيتجلد من الجميع «فيديو»

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أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن مشكلة نادي الزمالك الرئيسية تخص الإدارة، لأن الأجواء داخل المجلس ليس مناخا صحيا تماما، وبالتالي أي رئيس سيتواجد في النادي سيعاني كثيرا.

وقال خلال ندوة خاصة لموقت "دوت الخليج": "لا بد أن يكون هناك تواجد للعناصر الجيدة داخل نادي الزمالك، وهذا الأمر لم يحدث، لأن الجميع يرفض التواجد بسبب عدم الإهانة لهم شخصيا، فكانوا يقرروا الإبتعاد من أجل الحفاظ على أنفسهم".

نادي الزمالك ملئ بالكوادر

وأضاف: "كل الأسماء التي تم ترشيحها لرئاسة نادي الزمالك، تتعرض لحملات شرسة وممنهجة، من جانب أشخاص تابعين للمجلس السابق، فبعد تداول إسم حازم إمام تم عمل حملة إعلامية شرسة عليه من أجل عدم التواجد داخل الفريق".

وواصل: "نادي الزمالك مليئ بالكوادر التي تستطيع قيادة الفريق في جميع المناصب، فهناك الأستاذ مرسي عطا الله من رموز الإدارة داخل الزمالك، وعندما تم التواصل معه من أجل التواجد داخل الفريق، رفض بسبب عدم التعرض لأي إهانات شخصية له من رئيس نادي الزمالك السابق".

وأستكمل : "هناك أيضا عمرو الجنايني وممدوح عباس وأيمن يونس وخالد لطيف، وهشام يكن فكل من يتم ترشيحة يتم الحديث عنه بطريقة سيئة م نأجل تفريغة من الكوادر الخاصة به، من أجل تواجد "البراشوتات" وكان هناك تجهيز ممنهج من رئيس النادي السابق لشخص معين للتواجد داخل الفريق لقيادة مجلس الإدارة".

وتابع: "مرتضى منصور كان يشتري أكونتات مضروبة، من أجل التحكم في مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه التقنية متواجدة على السوشيال ميديا حاليا، وهناك توجيهات من الرئيس الموقوف بهذا الأمر وتم ثبوت هذا الكذب الذي كان يحدث".

قضايا الزمالك مع مرتضي منصور

وزاد: "أين كان مرتضى منصور من حقوق نادي ازلمالك، خلال القضيا التي تخص نادي الزمالك، فهو كان يفوز بالقضايا الشخصية فقط، ولكن القضايا التي تخص الفريق مثل الثلاث نقاط الخاصة بمباراة مصر المقاصة، ومباراة النادي الأهلي، وقضايا كثيرة لم يأتي للفريق حقوقة بسبب مرتضى منصور".

وأختتم: "تاريخ نادي الزمالك كبير، وكان يفوز بالبطولات في السابق وليس خلال فترة مرتضى منصور، ولكنه كان لديه تركيز كبير على الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، من أجل ظهور هذا الأمر للرأي العام، ولكن نادي الزمالك تاريخة كبير من 1911 وحقق بطولات عديدة".