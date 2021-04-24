/628314/كل-ماتريد-معرفته-عن-مباراة-الأهلي-و-إنبي-في-الدوري

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى إنبي ضمن مؤجلات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصرى الممتاز ، مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في العودة من جديد للإنتصارات بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء .

موعد مباراة الأهلي و انبي بالدوري

وخاض الأحمر مرانه الأخير مساء أمس الجمعة وشهد المران عودة بعض المصابين مثل : كريم نيدفيد الغائب منذ عامين بعد تعرضه لجراحة في الركبة ، وياسر إبراهيم .

كما عقد المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى محاضره بالفيديو مع لاعبي الفريق عقب المران الجماعى مساء امس ، وذلك للحديث معهم عن بعض الأمور الفنية ، إستعدادا لمواجهة إنبي اليوم .

حكام مباراة الأهلي و انبي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي يدير المباراة ، وجاء كالأتي :

محمود عاشور حكم ساحه ، يعاونه احمد صلاح ، وائل شعبان ، محمد السعداوى .

نادر قمر الدولة حكم فيديو ويعاونه سعيد حمزة .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

يذكر أن تشكيل الأهلي المتوقع امام إنبي يحمل معالم مباراة سموحة الماضي وهو كالتالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

قائمة الأهلي أمام سموحة

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أعلن عن القائمة التي تخوض مواجهة سموحة بالدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز. تضم قائمة الأحمر كل من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .

خط الدفاع : بدر بانون ، أحمد رمضان بيكهام ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، ايمن اشرف .

خط الوسط : ناصر ماهر ، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .

خط الهجوم : محمد شريف ، محمود كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن .