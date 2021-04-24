أسماء الفائزين فى التصفية الأولية لمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن هذا تعتبر بشرى سارة لعدد 1158 من أهل القرآن.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها، أسماء الفائزين فى التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية، إذ كشفت عن الجوائز الأولية لمسابقة الأوقاف الرمضانية للقرآن الكريم لعام 1442هـ 2021م للناجحين على مستوى المديريات الإقليمية.

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