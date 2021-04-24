/628316/أمير-مرتضى-واصفا-عمرو-الجنايني-بالكذب--أنت-فاشل-وخربت-الزمالك

وكتب أمير مرتضى عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر :” الناس اللي معندهاش دم وبتدخل على clubhouse وتقول اي كلام على اساس انه في صالون بيتهم ومحدش سامعهم ومحدش هيكدبهم ياريت تتكسفوا على دمكوا شوية الناس مش بيتضحك عليها ولو ناسي افكرك ولا نسيت ال ٦ نقط اللي خصمتهم وايقاف شيكا وعبدالله جمعة وازمة القيد ومكافأة الكونفدرالية وحاجات كتيرة”.

أمير مرتضى يفتح النار علي عمرو الجنايني

وتابع أمير مرتضى : “ كلام عمرو الجنايني كذب وعمري ما طلبت منه حاجة للزمالك وعملها بالعكس كان بيعطل وبيضر الزمالك وبعدين هاخد رأي واحد فاشل ليه!!خربت الزمالك وانت في مجلس ادارته مع ممدوح عباس وكملت تخريب وانت في اتحاد الكرة..انت ولا كنت محايد بين الاهلي والزمالك ولا كنت متحيز للزمالك انت كنت ولا حاجة”.