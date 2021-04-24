/628317/منهم-أحمد-شوبير-معلقين-مباراة-الأهلي-و-إنبي-في-الدوري
كشف قنوات أون تايم سبورت عنمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدور الأول، في مباراة يسعى خلالها الماردة الأحمر في تحقيق الفوز والعودة لطريق الإنتصارات بعد الهزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف.
معلق مباراة الأهلي وانبي
وتقام المباراة بين الأهلي وإنبي في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم علي ملعب بتروسبوت في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر المؤجلة، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين ، فيما اسندت الشبكة مهمة التعليق علي القناة الصوتية الأولى للمعلق أحمد شوبير، فيما يتواجد محمد الكواليني علي القناة الصوتية الثانية.
قائمة الاهلي لمباراة إنبي اليوم
حراسة المرمي: الشناوي،على لطفي، مصطفى شوبير.
مع : بيكهام، رامي ربيعة ، كهربا، مروان محسن ، محمد شريف، وليد سليمان، حسين ألشحات، ديانج، السوليه، صلاح محسن، افشه، سعد سمير، ناصر ماهر، أكرم توفيق ، طاهر محمد طاهر، بواليا، محمد حسام ميدو ، كوكا،
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