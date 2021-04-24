الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقيةوبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادى النطرون 28 15

طنطا 28 15

شبين الكوم 29 17

دمنهور 26 15

بلطيم 25 16

مطروح 23 15

السلوم 29 14

سيوة 34 12

بورسعيد 24 17

دمياط 25 16

الزقازيق 28 16

المنصورة 29 15

الإسماعيلية 33 15

السويس 33 16

العريش 25 14

رفح 25 16

رأس سدر 28 22

نخل 29 22

نويبع 35 22

طابا 32 23

كاترين 30 22

الطور 28 23

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 21

المنيا 35 21

أسيوط 36 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 39 26

أسوان 41 28

ادفو 41 28

أبوسمبل 38 28

الوادى الجديد 38 24

شلاتين 36 24

أبو رماد 33 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 30 25