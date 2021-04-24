/628318/جدول-مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--وأهم-المواجهات

مباريات الدوري المصري

يدخل النادي الاهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التسعة والنصف.

مباريات الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ويسعي فريق ليفربول الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مكانته في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفرقي، بينما يقع فريق نيوكاسل يونايتد المركز الـ15 برصيد 35 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق، ويحتل الدولي المصري محمد صلاح وصافة جدول ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية الكبيرة، وفي جعبته 19 هدفًا، وذلك بفارق هدفين عن منافسه الأول في صراع الهدافين هاري كين وفي المركز الثالث، جاء لاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وفي رصيده التهديفي 16 هدف إلى الآن، فيما احتل صانع الألعاب الدولي الكوري الجنوبي ونجم توتنهام المركز الرابع برصيد 15 هدفًا وحل باتريك بامفورد في المرتبة الخامسة وفي رصيده 14 هدف، وذلك بالتساوي مع دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب فريق إيفرتون

يستضيف فريق وست هام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

منهم أحمد شوبير.. معلقين مباراة الأهلي و إنبي في الدوري

تقام مبارباة شيفيليد يونايتد أمام فريق بريتون والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الدوري الاسباني

يدخل فريق ريال مدريد مباراته أمام فريق ريال بيتيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تقام مباراة فريق بلد الوليد أمام فريق قادش والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يدخل فريق إلتشي أمام فريق ليفانتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

مباريات الدوري التركي

تقام مباراة جالاتا سراي أمام فريق انطاليا سبورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.