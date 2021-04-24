جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى الامتحان يستغرق قرابة الساعتين لكل صف دراسى حسب جدول الامتحانات. ودعت الوزارة، إلى عدم القلق طالما هناك التزم من الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، محذرة من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 26 إلى 28 إبريل.. انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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