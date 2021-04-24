/628319/تعرف-علي-غيابات-الأهلي-قبل-مواجهة-إنبي-تفاصيل

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني النادي الأهلي من عددة غيابات داخل الفريق وذلك بسبب كثرة الإصابات والأجهاد الذي يعاني منه الللاعبين وإليكم أهم وأبرز الغيابات.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت .. وأهم المواجهات

يعتبر الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق احد العناصر الأكثر تاثيراً منذ غيابه بسبب إصابته بمباراة بايرن ميونيخ الألماني بمواجهات بطولة كأس العالم للأندية، ويعاني من مزق في العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب حتى نهاية مايو المقبل

بينما محمود وحيد الظهير الأيسر الثاني هو الآخر يتعافى في الوقت الحالي من الإصابة التي لحقته بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج اللاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية

وتضم مستشفى الأهلي كذلك حمدي فتحي بعدما تعرض لكسر شرخي في ذراعه أثناء مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الأخير لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، ويغيب حتى نهاية مايو المقبل

واكدت التقارير غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عن مواجهة إنبي، حيث انه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، والأمر كذلك بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي الذي خرج من مواجهة سيمبا الأخيرة بعد شكواه من العضلة الخلفية ويحتاج لـ 3 أسابيع من أجل التعافي

وأخيراً محمد هاني الظهير الأيمن، والذي يعاني هو الآخر من الإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج اللاعب لـ 3 أسابيع من أجل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية

ومن ناحيه اخري أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي أن بدر بانون لاعب الفريق حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني

وقال أبو عبلة إن الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، وذلك وفقاً للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنب للإجهاد

قائمة الأهلي

وكان موسيماني المدير الفني قد أعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة إنبي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق السماوي.