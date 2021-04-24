عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك : لم يطرح نهائياً بيع محمد عواد كله كلام« سوشيال ميديا »

/628320/عضو-اللجنة-التنفيذية-بالزمالك--لم-يطرح-نهائيا بيع-محمد-عواد-كله-كلام-سوشيال-ميديا

وقال حسين السمري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": " بشأن محمد عواد من الطبيع عندما يشعر أي لاعب انه اصبح مركون حضرت لقاءه مع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة وأبلغه أنه سيتدخل وسيرى الأمر، هذه الجلسة كانت منذ يومين، وعماد طلب من عواد الهدوء التام".

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وتابع حديثة قائلاً:"عماد عبد العزيز طلب من محمد عواد أن يتحلي بالصبر وسوف يعقد جلسة مع ، ويتحدث معه، لم يطرح نهائياً بيعه، وكله كلام سوشيال ميديا وغير صحيح".

وأستكمل : "السوشيال ميديا تضغط على النادي بشكل قوي جداً ومن الممكن ألا يكونوا من جماهير الزمالك، حرب نفسية على الأبيض من خارج الملعب"."

وأختتم حديثة قائلاً:" "يهمني بشكل كبير جمع النقاط، لعبنا مباريات كثيرة وكنا أفضل ونهائي إفريقيا كنا أفضل وخسرنا، هذه مسؤولية كارتيرون أن يضبط الأمور داخل الفريق، و3 نقاط في المباريات المقبلة أهم من الأداء"

يخوض فريق الزمالك مساء بعد غد الإثنين مباراة مهمة في مشواره نحو الاستمرار في صدارة الدوري الممتاز وذلك عندما يواجه البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

وتعد المباراة بين الفريقين هي الأولي من نوعها علي المستوى الرسمي، حيث لم يتقابل الزمالك مع البنك الأهلي من قبل خاصة وأن البنك يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر أيضا.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف .

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي .