مستشار منظمة السياحة العالمية يؤكد أهمية استنئاف الطيران بين مصر روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية الدكتور سعيد البطوطى أهمية استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، حيث إنه سيدعم قطاع السياحة والعاملين به، خاصة خلال الصيف المقبل.





وتوقع البطوطى، إقبالا كبيرا من جانب الشعب الروسى على زيارة مصر، قائلا "إن السوق الروسية، ضخم ومتعطش للسفر والشعب الروسى ويعشق زيارة المواقع السياحية فى مصر". وأضاف أن عودة الطيران الروسى ستكون محفزة لعدد من الأسواق الأخرى التابعة للسوق الروسية مثل أسواق دول الاتحاد السوفيتى السابق أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وتركمانستان وغيرها. كما أكد أهمية السياحة الثقافية التى تعتمد على المواقع الأثرية والتاريخية، مشيرا إلى أن منظمة السياحة العالمية تدعم بشكل كبير نمط السياحة الثقافية، لأنه يعود بالنفع على المجتمعات المحلية.

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