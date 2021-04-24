فيديو- البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.. رحلة تحوّل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأكاديمية أن الدارج هو التدريب والتأهيل بشكل عام وأن يتم للشباب الصغير نسبيا، وهو متوافر فى برامج كثيرة تقدمها الأكاديمية، ولكن من الضرورى تدريب وتأهيل الكفاءات الموجودة بالفعل من سن 30 إلى 45 سنة ليكونوا اللبنة في إعداد الصف الثانى، الصف التنفيذى القادر على الترقى للقيادة وتحمل المسؤولية، ومن هنا جاءت فكرت البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو أهم برامج المدرسة الرئاسية للقيادة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج رحلة تحول متكاملة للحياة العملية والشخصية للمتدرب والمسؤول عن إعداد رجل دولة بالمعنى السليم قادر على تحمل المسؤولية وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

ويتم التقدم للبرنامج من خلال الموقع الإلكترونى للأكاديمية، أما عملية القبول فتتم وفق عملية دقيقة وصارمة، وتشمل المرحلة الأولى اختبارات السمات الشخصية واللغات والثقافة العامة، وبعدها يتم تصفية المتقدمين إلى عدد أقل، لينتقل المتسابق إلى المرحلة الثانية وهى المقابلات الشخصية والتى يشارك فيها مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الهيئات والخبراء فى المجالات المختلفة، وبعدها يتم تحديد المستوى الطبى والبدنى للمقدم.

وخلال البرنامج يتم تدريس علوم الإدارة والمهارات القيادية والأمن القومى بشكل مكثف ومتنوع، ويستمر البرنامج لمدة عام، والبرنامج غير مقتصر على الدراسة النظرية ولكن يتضمن تدريب ميدانى لمدة 3 أشهر.