/628321/مرثا-محروس-العاشر-من-رمضان-ذكرى-تجديد-الإرادة-الحديدية-للمصريين

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العاشر من رمضان يوم لتجديد الإرادة المصرية، مؤكدة على أنها إرادة حديدية لا يمكن إضعافها فى ظل أي ظروف غير طبيبعية، مشيرة إلى خوض الجنود المصريين الحرب فى نهار رمضان وهم صائمون، لافتة إلى أنها مؤشرات قد يدركها العقل، على أنها مراكز ضعف ولكنها استخدمت لتجديد نصر إرادة المصريين ولكي يتعلم الشباب والمصريين جميعا ،كيف كانت الارادة هى السلاح الحقيقي فى الانتصار؟

طرق الحرب المختلفة

ولفتت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن الدولة المصرية مازالت تجدد هذه الذكريات، من خلال دماء ابنائها اللذين يضحون بأنفسهم ،فى سبيل وحدة واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، لافتة إلى أن الحرب لم تعد حرب الإسلحة والذخيرة ،ولكنها باتت حرب افكار ، مشددة على ضرورة محاربة الفكر بالفكر للتصدي لمحاولات استهداف استقرارا الدولة من الداخل والخارج .

العاشر من رمضان ملحمة كبري

وتقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، للشعب المصري العظيم و للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان، تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل.

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وتجدر الإشارة إلى ان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، تنظم سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية.

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ،سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.