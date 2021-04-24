/628325/تطورات-مثيرة-فى-قضية-حرق-جثة-موظفة-بحلوان

وأوضحت التحريات فى الواقعة أن نبش قبر سيدة متوفية بفيروس كورونا وحرق جثتها عن مفاجأة.

وقال المتهم مرتكب الواقعة أنه كان يعمل "تربى" في مقابر عزبة الباجور وتم طرده من عمله بسبب ضبطه مع سيدة في وضع مخل بالآداب ، لذلك قرر الانتقام من المسئولين عن تأمين المقابر، وقام يإشعال النيران فى المقابر وكانت من ضمنهم مقبرة المجني عليها، حيث تبين من التحريات الأولية أنه ليس على معرفة بالمجنى عليها وإنما الدافع وراء ارتكابه للجريمة هو الانتقام من المسئولين بسبب طرده من العمل.

حريق جثة موظفة حلوان

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بإشعال النار في جثة سيدة توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث تبين أنه يعمل "تربى" وأشعل النار في مقابر عزبة الباجور.

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وتجدر الإشارة إلى ان قسم شرطة حلوان،قد تلقي بلاغا بقيام مجهولين بنبش قبر سيدة تعمل موظفة في مستشفى حلوان، وكانت قد توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أشعلوا النيران فى جثتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث ، وتبين من التحريات والتحقيقات، قيام مجهولين بإشعال النار فى جثة سيدة فى مقابر عزبة الباجور، ومن خلال الفحص تم التوصل إلى أن "تربى" وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.