/628326/حملة-امنية-مكبره-لإدارة-المصنفات-لمكافحة-جرائم-الاعتداء-على-حقوق-الملكية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة شتي الجرائم وخاصة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

حماية حقوق الملكية الفكرية تمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 158 قضية خلال حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية، فى ضوء إستراتيجية العمل الأمنى بالوزارة الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها. 45 قضية مصنفات سمعية وبصرية ووجهت الإدارة حملة أمنية مُكبرة بنطاق محافظة الإسكندرية، أسفرت عن ضبط قضيتين فى مجال البث الفضائى و2 قضية فى مجال بيع أجهزة "ريسيفر" مخالفة للتراخيص، و3 قضايا فى مجال ضبط مراكز الألعاب الإلكترونية، و44 قضية عدم حمل شهادة صحية، و12 قضية فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة، و45 منشأة تعمل بدون ترخيص وتنفيذ حكم قضائى،و4قضايا شبكات توزيع القنوات المشفرة. و45 قضية مصنفات سمعية وبصرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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