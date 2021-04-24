/628327/اتحاد-الكرة-يضع-شرط-لتأجيل-مباراة-القمة-بين-الأهلى-والزمالك-تفاصيل

وضعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، شرطا لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 بالدورى والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل باستاد القاهرة، وهو موافقة النادين علي إقامة اللقاء أثناء التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل ، فيما تقام بدون اللاعبين الدوليين.

ويري مسئولو اتحاد الكرة الصعوبة في تأجيل مباراة القمة فى الدورى هذا الموسم، وذلك بسبب ضغظ المباريات حتى ينتهى الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، بينما رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندر لمدة 24 ساعة نظرا للإجهاد والإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية، وهو ما يصعب تأجيل مباراة القمة.

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يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وكان موسيماني المدير الفني قد أعلن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة إنبي. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق السماوي.

ومن ناحيه اخري أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي أن بدر بانون لاعب الفريق حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني

وقال أبو عبلة إن الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، وذلك وفقاً للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنب للإجهاد.

والجدير بالذكر انتهت مباراة القمة بين الأهلي وغريمة التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر، ضمن منافسات الدوري الممتاز، اللقاء المؤجل منذ الدور الأول من مسابقة الدوري.