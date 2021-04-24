/628328/بعد-قليل--مؤتمر-هام-لوزيرة-الصحة-بشأن-مستجدات-فيروس-كورونا

تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، مؤتمر هام بعد قليل وذلك بديوان عام وزارة الصحة من أجل إستعراض مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة خروج 676 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.