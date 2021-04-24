محافظ دمياط تهنئ السيسى بذكرى تحرير سيناء: أروع الأمثلة فى الفداء

جدة - نرمين السيد - كما تقدمت بأصدق التهانى، وفقا لبيان صحفى، إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، مؤكدة أن هذه المناسبة تُذكرنا بما ضربه رجال مصر من أروع الأمثلة فى البطولة والفداء للحفاظ على تراب ومقدرات الوطن وعزته وكرامته، داعية الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والخير والسلام.

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