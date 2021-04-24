قريبا.. جامعة القاهرة تفتتح مركز الدراسات والبحوث الأثرية بالأقصر

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وأصدر الخشت، بحسب بيان للجامعة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المركز، ليضم عددًا من المتخصصين والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، والدكتور عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وسيجتمع مجلس إدارة المركز قريبًا لوضع خطة عمل المركز فى خدمة الآثار والتراث والثقافة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن خطة عمل المركز تتضمن عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وفعاليات مشتركة بين جامعة القاهرة ممثلة فى كلية الآثار وبين جامعات ومتاحف مصرية وعالمية مرموقة، كما ستشمل خطة عمل المركز إجراء الزيارات والتدريبات والرحلات العلمية لطلاب جامعة القاهرة والتعاون مع الجامعات الأخرى فى أفواج شاملة الإقامة والتدريب عن طريق مدربين متخصصين من كلية الآثار ومن مراكز بحثية ومتاحف عالمية فى المواقع الأثرية وإجراء البحوث العلمية.
جدير بالذكر أن مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمى بالأقصر، يقع بالقرب من المنطقة الأثرية ويضم 33 غرفة فندقية وقاعتين للمحاضرات، فضلًا عن مطاعم ومطابخ وغيرها من الخدمات.
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