محافظ القاهرة: الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم، لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وشدد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة جميع المستلزمات المستخدمة فى المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من 17 إبريل 2021 الجارى، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.