الإسكان: جار تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة 9 مليارات جنيه

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وفقا لبيان صحفى، أن توجه الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى لأهالينا، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك.
وفى سياق متصل، أوضح وزير الإسكان، أنه سبق وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، وتعمل الخطة على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه فى المحافظات الساحلية، وثانيهما، إعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك من خلال (التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظات الصعيد - رفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية - تحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالج فى باقى محافظات الجمهورية - الاستفادة من معالجة مياه المصارف).
وقال الدكتور عاصم الجزار: إنه جارٍ تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.
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