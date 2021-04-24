مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة على مدرستنا

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا".





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