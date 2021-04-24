إدراج المعهد القومى لعلوم البحار فى مركز متقدم بتصنيف المؤسسات البحثية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول إدراج المعهد فى التصنيف العالمى Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية.





وأشار التقرير، إلى إدراج المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، فى مركز متقدم ولأول مرة بهذا التصنيف، ضمن مؤسسات البحث العلمى الحكومية على جميع الأصعدة محليًا وإقليميًا وإفريقيًا ودوليًا وفقًا للمؤشر العالمى Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية وذلك على النحو التالى:

احتل المعهد المرتبة الثالثة محليًا والمرتبة 398 عالميًا فى تصنيف المؤسسات المصرية الحكومية وفقًا لمؤشر التأثير البحثى الرئيسى، وشغل المعهد المرتبة الخامسة فى الترتيب المحلى للمؤسسات البحثية المصرية للقطاع الحكومى فى مؤشر Scimago.

كما شغل المرتبة الـ23 فى الترتيب المحلى والدولى للمؤسسات البحثية المصرية ضمن 48 مؤسسة بحثية وجامعة حكومية، وشغل المرتبة الثامنة فى تصنيف المؤسسات المصرية وفقًا لمؤشر تأثير الابتكار الرئيسى، كما جاء المعهد فى المرتبة الخامسة محليًا والمرتبة 250 عالميًا فى تصنيف المؤسسات المصرية وفقًا لمؤشر التأثير المجتمعى الرئيسى.

ووفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى إفريقيا جاء المعهد فى المرتبة الحادية عشر، ووفقًا لتصنيف المؤسسات البحثية فى القطاع الحكومى فى الشرق الأوسط، جاء المعهد فى المرتبة الرابعة عشر ضمن مؤسسات دول الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن منهجية مؤشر Scimago تعتمد على تصنيف المؤسسات البحثية "المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المتعلقة بالبحوث والتطوير" وفقًا لمؤشر مركب يتكون من ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات الرئيسية وهى: مؤشر التأثير البحثى، ومؤشر تأثير الابتكار، ومؤشر التأثير المجتمعى، وتندرج تحت تلك المؤشرات 17 مؤشرا فرعيا.