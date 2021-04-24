/628329/رئيس-الشيوخ--يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-تحرير-سيناء

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، حيث جاء فيها:

“فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح الس رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:“ تحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة”.

رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة ذكري تحرير سيناء

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” اننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء .

الرئيس الراحل انور السادات

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق” ولا ننسى في هذا المقام أن ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وان يتقبله الله من الشهداء.

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وأختتم رئيس االشيوخ برقية التهنئة “كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم”.

هذا ونعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،حيث بعث برقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية اليوم مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.