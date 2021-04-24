موعد مباراة بيراميدز.. والتشكيل المتوقع

يدخل فريق بيراميدز اليوم السبت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وهُزم في 5 مباريات.

فيما يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل في 9 مواجهات وهُزم في مباراتين.

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رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتي تقام باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز

التشكيل المتوقع

تشكيل بيراميدز المتوقع حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق علي جبر ، أحمد سامي ، طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، إريك تراوري ،إسلام عيسى

خط الهجوم: عبد الله السعيد ، جون أنطوي ، رمضان صبحي،.

ورفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندر لمدة 24 ساعة نظرا للإجهاد والإرهاق الذى يعانى منه اللاعبون بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية، وهو ما يصعب تأجيل مباراة القمة.

وضعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، شرطا لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 بالدورى والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل باستاد القاهرة، وهو موافقة النادين علي إقامة اللقاء أثناء التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل ، فيما تقام بدون اللاعبين الدوليين.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام نادي نكانا والتي انتهت بنتيجة 1/0 لصالح الفريق السماوي.