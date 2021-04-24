خاص لـ «دوت الخليج»: مارسيليا الفرنسي يطلب التعاقد مع دبابة الأهلي «ديانج»

/628331/خاص-لـ-تحيا-مصر-مارسيليا-الفرنسي-يطلب-التعاقد-مع-دبابة-الأهلي-ديانج

يبدو أن أيو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي يعيش آخر أيامة مع المارد الأحمر، نظرا للعروض الخارجية المقدمة لإدارة الفريق من أجل التعاقد مع اللاعب بنهاية هذا الموسم.

وعلم موقع دوت الخليج بتفاصيل العروض الخارجية التي جاءت إلي إدارة النادي الأهلي والرد الرسمي من جانب المسئولين على رحيل اللاعب المالي، والذي يعد من أهم ركائز الفريق خلال الفترة الحالية.

فقد وصل عرض رسمي من جانب فريق مارسيليا الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب بنهاية هذا الموسم، وتم تقديم مبلغ 4 مليون يورو لإدارة النادي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل لاعب خط الوسط الدابة المالية أليو ديانج.

ولم تمانع إدارة الأهلي برحيل اللاعب بنهاية هذا الموسم ولكن هناك مطالب مالية أكبر من المبلغ المقد من إدارة الفريق الفرنسي، لأن إدارة القلعة الحمراء تريد الحصول غلى أكبر عائد مالي بعد رحيل اللاعب لأنه سيكون له شأن كبير في الملاعب الأوروبية خلال الفترة القادمة.

وترى إدارة الأهلي أن مبلغ 8 مليون يورو لن يكون مشكلة كبيرة أمام أي فريق يريد الحصول على خدمات أليو ديانج مظرا لأنه من اللاعبين المميزين ولم يتعدى حاجز الـ 23 عاما حتى الأن، وتريد إدارة القلعة الحمراء وضع بند يتيح الحصول على نسبة 20% في حال بيع اللاعب لأي فريق آخر في المستبقل.

وينتظر اللاعب تحديد مصيرة بنهاية هذا الموسم ومناقسة الإدارة العرض المقدم من جانب مارسيليا الفرنسي، والوصول لمبلغ يرضي جميع الأطراف والإستفادة القصوى من بيع اللاعب الذي أصبح رحيلة أمرا محسوما خلال الفترة القادمة.

أليو ديانج

يذكر أن فريق مارسيليا الفرنسي يحتل حاليا المركز الخامس بالدوري الفرنسي ولديه 55 نقطة بعد مرور 34 جولة.

يبدو أن أيو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي يعيش آخر أيامة مع المارد الأحمر

تعرض أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى إصابة في أخر مباراة لفريقه مع نادى سموحة ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، وخرج ديانج في الشوط الثانى مصابا وتم إستبعاده من قبل الجهاز الفنى خوفا من تفاقم الإصابة وإنضمامه لقائمة الإصابات .

صرح مصدر داخل النادى الأهلى : أن التشخيص المبدئي لديانج يؤكد أنه مستعد لخوض المباراة القادمة التى يخوضها النادى الأهلى ضد إنبي ، وذلك رغم الكدمة القوية التي تعرض لها، وسيتم حسم الأمر بفحص طبي في مران القلعة الحمراء يوم الجمعة.