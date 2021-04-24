كارتيرون يحسم اختياره لحارس الزمالك استعداداً للفترة المقبلة

/628335/كارتيرون-يحسم-اختياره-لحارس-الزمالك-استعدادا-للفترة-المقبلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرغب كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الأعتماد رسمياً علي محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تركيزه التام داخل الملعب في الفترة السابقة.

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وقبل توقف الدوري أستطاع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أن يخطف الانظار بعد تألقه مع الفارس الابيض حيث شارك فى 35 لقاء بكل البطولات تلقى 21 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 18 مباراة منها 9 مباريات فى الموسم الحالى للدوري

فيما ان محمود جنش لم يقدم المستوي المطلوب خلال عودتة إلي حراسة عرين الزمالك، برغم من تقديمه مستوي جيد خلا المباراة الماضية أمام فري الإنتاج الحربي، ولكن في مباراة القمة التي كانت أمام النادي الأهلي حيث لم يقدم أي من المطلوب، بينما محمد عواد الحارس الثالث والبديل لم يقتنع به المدير الفني ويقترب الحارس من مغادرة القلعة البيضاء في ظل المنافشة الشرسة، والتجاهل الذي يحصل عليه وعدم التقدير.

ومن ناحيه خري تعد المباراة بين الفريقين هي الأولي من نوعها علي المستوى الرسمي، حيث لم يتقابل الزمالك مع البنك الأهلي من قبل خاصة وأن البنك يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري ولم يسبق له أن واجه الزمالك في كأس مصر أيضا

يدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبض، حيث احرز الاهداف كل من أشرف بن شرقي وحميد احداد.