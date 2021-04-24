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مصرع وزير النقل الأرجنتينى ماريو ميونى فى حادث مرورى «صور»

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قالت الحكومة الأرجنتينية إن ماريو ميونى “56 عاماً” وزير النقل ، توفى مساء الجمعة فى ساعة متأخرة وذلك فى حادث مرورى على بعد 110 كيلومترات غربى العاصمة بوينس أيرس، يأتي ذلك بحسب «الشرق بلومبرج».

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الحادث وقع  بينما كان ميونى يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين، بالتزامن مع هبوب عاصفة.

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 ونشرت محطة "إف.إم فال" المحلية لقطات مصورة، لبعض من رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

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وقال ألبرتو فرنانديز الرئيس فى بيان له "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسيا نزيها ومحنكا، لا يكل ولا يمل، ومسؤولاً يُقتدى به".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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