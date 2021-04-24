/628336/مصرع-وزير-النقل-الأرجنتينى-ماريو-ميونى-فى-حادث-مرورى-صور

قالت الحكومة الأرجنتينية إن ماريو ميونى “56 عاماً” وزير النقل ، توفى مساء الجمعة فى ساعة متأخرة وذلك فى حادث مرورى على بعد 110 كيلومترات غربى العاصمة بوينس أيرس، يأتي ذلك بحسب «الشرق بلومبرج».

الحادث وقع بينما كان ميونى يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين، بالتزامن مع هبوب عاصفة. ونشرت محطة "إف.إم فال" المحلية لقطات مصورة، لبعض من رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة. وقال ألبرتو فرنانديز الرئيس فى بيان له "بوفاته تفقد الأرجنتين سياسيا نزيها ومحنكا، لا يكل ولا يمل، ومسؤولاً يُقتدى به".

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